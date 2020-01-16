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16.01.2020

Песни для Лепса и хоккей. Новый премьер РФ

Источник: Корреспондент.net

У России новый премьер-министр. Дмитрий Медведев занимал эту должность последние 8 лет. Так что его замена вызвало удивление во всем мире. Заменит “вечного второго номера” 53-летний Михаил Мишустин, ранее не особо публичный.

Кто же вы, мистер новый премьер?

Технократ

Мишустин - инженер-системотехник, в 1989 году он окончил Московский государственный технологический университет Станкин, после чего устроился на работу в Международный компьютерный клуб — некоммерческую организацию, основанную в перестройку советскими учеными.

Сотрудники клуба публиковали иностранные статьи в собственном небольшом издании, проводили компьютерные выставки и устраивали презентации западных высокотехнологичных компаний. Фактически организация помогла проникновению на российский рынок таких корпораций, как Intel, Hewlett-Packard, IBM, Motorola, Apple и других.

В 1998 году Михаил Мишустин начал карьеру чиновника — занял должность сначала помощника руководителя Государственной налоговой службы, а затем и заместителя руководителя ведомства. Отвечал за техническую модернизацию налоговой службы.

В 1999, когда структуру преобразовали в министерство по налогам и сборам, чиновник стал замминистра.

В 2006 Мишустин стал главой Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами. Ведомство начало открывать промышленно-производственные, туристско-рекреационные и другие особые зоны.

С 2008 по 2010 год — короткий период в карьере Михаила Мишустина, не связанный с государственной службой. Весной 2010 года он получил пост руководителя Федеральной налоговой службы.

В России Мишустина считают успешным новатором. По его словам, за последние пять лет при среднем росте ВВП в 1,2%, рост налоговых доходов в РФ составил почти 70%. За счет внедрения высоких технологий Мишустину удалось повысить собираемость налогов, подтверждает руководитель аналитического центра Экономическая экспертная группа Евсей Гурвич.

Лепс

Как выяснили российские СМИ Мишустин писал музыку для российского певца Григория Лепса. В реестре Российского авторского общества Мишустин указан автором музыки для песни Настоящая женщина с альбома Лепса Пенсне 2011 года и песни Зола с альбома Апгрейд 2016 года.

Мишустин сочиняет частушки, эпиграммы и сатирические куплеты. После того как Мишустин возглавил ФНС, там стали регулярно проводить концерты для сотрудников. Также в налоговой службе появилась и самодеятельность — сотрудники исполняют частушки и поют на капустниках.

Автор текста песни Зола Александр Вулых подтвердил, что музыку для Лепса, в том числе и Настоящую женщину, действительно сочинил глава ФНС Михаил Мишустин. По словам Вулых, для Мишустина музыка — это хобби, которое тот предпочитает не афишировать.

Хоккей

Новый российский премьер любитель хоккея и участник любительских матчей Ночной хоккейной лиги, в которой выступает Владимир Путин.

“Мишустин старался держаться равноудаленно, но в хоккей c кем нужно играл”, — цитирует издание The Bell одного из крупных российских бизнесменов.

В Ночной хоккейной лиге Мишустин обычно играет в команде с другом Путина, предпринимателем Геннадием Тимченко.

Почему Мишустин

Нового премьера в России называют технической, а не политической фигурой.

“Он не имеет никакого лица. Он не имеет никакой популярности – его просто никто не знает. Это чисто путинская классическая модель. Когда он делает премьером совершенно никому не знакомого человека. Помните, как в 2004 году все долго обсуждали, кто будет премьером – Дмитрий Медведев или Сергей Иванов. Между ними была очень жесткая конкуренция, все ждали, кто одержит верх. А Путин раз – и назначил премьером Фрадкова. А затем Зубкова. И это были абсолютно технические люди, которые выполняли какую-то работу и никакой политической роли не играли и не хотели играть”, – считает российский политолог Дмитрий Орешкин.

По его словам, Михаил Мишустин также абсолютно лишен политических амбиций.

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