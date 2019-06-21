21.06.2019
Петиция о сокращении Рады набрала 25 тысяч голосов
Источник: Корреспондент.net
Электронная петиция к президенту Владимиру Зеленскому о сокращении количества депутатов Верховной Рады до 100 набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Президента.
"Для экономии средств и уменьшения бремени для украинцев, каковым являются 450 депутатов просим осуществить уменьшение численности народных депутатов до 100 человек", - говорится в петиции.
Сбор подписей под этой петицией начался 22 мая и на момент публикации она набрала 25 087 голосов.
Администрация Президента должна приступить к рассмотрению петиции в течение трех рабочих дней и обнародовать ответ главы государства в течение 10 рабочих рабочих дней после этого.
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