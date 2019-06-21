Петиция о сокращении Рады набрала 25 тысяч голосов

Источник: Корреспондент.net

Электронная петиция к президенту Владимиру Зеленскому о сокращении количества депутатов Верховной Рады до 100 набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч голосов. Об этом свидетельствуют данные на сайте Президента.

"Для экономии средств и уменьшения бремени для украинцев, каковым являются 450 депутатов просим осуществить уменьшение численности народных депутатов до 100 человек", - говорится в петиции.

Сбор подписей под этой петицией начался 22 мая и на момент публикации она набрала 25 087 голосов.

Администрация Президента должна приступить к рассмотрению петиции в течение трех рабочих дней и обнародовать ответ главы государства в течение 10 рабочих рабочих дней после этого.