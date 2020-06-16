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16.06.2020

Петрашко: Ситуация с инфляцией катастрофическая

Источник: Корреспондент.net

Министр экономики Игорь Петрашко считает низкую инфляцию в Украине катастрофической. Как сообщает Интерфакс-Украина, во вторник, 16 июня, он заявил, что в ЕС и США борются с подобной ситуацией.

Макропрогноз, который стал основой бюджета, предусматривает инфляцию в районе 11%. Инфляция НБУ предусматривалась в районе 5-8-6%. У нас сейчас сложилась катастрофическая ситуация с инфляцией – это очень плохая тенденция", - сказал он.

Отметим, в мае инфляция замедлилась до 1,7%. По итогам прошлого года инфляция составила 4,1%.

"Все страны Евросоюза и США также борются с этим фактом, потому что это означает падение конкурентоспособности и депрессию по зарплатам для работников. И, поскольку Украина не находится в зоне евро и американской, депрессия также относительно торговых балансов. Поэтому мы на сегодня думаем над тем, как стимулировать экономику, в том числе программами, по которым работаем с банками, и президент заявлял о необходимости найти варианты, как банки "додавить", - пояснил министр.

"Нам нужно, чтобы банки начали выдавать средства в экономику, чтобы у нас было увеличено предложение денег", - добавил Петрашко.

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