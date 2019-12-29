Пленных перед обменом опрашивает Красный Крест

Источник: Корреспондент.net

В серой зоне в районе пункта пропуска Майорское, где в воскресенье, 29 декабря, проходит обмен пленными, с самого утра дежурят представители Международного Комитета Красного Креста.

"Они (сотрудники МККК - ред.) давно там уже. Все идет по плану, который был намечен", - сообщил Власенко, отвечая на вопрос о том, пробыли ли представители Красного Креста на место обмена.

По его словам, от МККК на месте "трое или четверо" представителей - "столько, сколько нужно, чтобы убедиться, что те люди, которые будут сегодня освобождены - что они действительно имеют свободное желание и они физически могут эту процедуру вынести".

"Наша роль не столь велика, мы должны убедиться, что одновременное освобождение и передача людей будет по их желанию, что они действительно хотят принять участие в этом процессе и их физическое состояние здоровья позволяет им эту процедуру перенести", - добавил Власенко.

Тем временем Страна сообщает, что украинских пленных, которых "ДНР" привезла на "ноль", завели в палатки "МЧС ДНР". Там их опрашивают представители Красного креста, которые попросили выйти сепаратистов.

Отмечается, что это верификация пленных перед обменом. Пока она не закончится.

По последним данным, автобусы с номерами "ДНР" в сопровождении ОБСЕ заехали на украинскую территорию.