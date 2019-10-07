По аварии Ан-12 рассматривают четыре версии

Источник: Корреспондент.net

Правоохранители рассматривают четыре версии причин аварии самолета АН-12 вблизи аэропорта Львов. Об этом в понедельник, 7 октября, рассказал замначальника следственного управления Нацполиции во Львовской области Андрей Кумечко, сообщает УНН.

Ранее сообщалось о двх версиях аварийной посадки: ошибка пилота и нехватка горючего.

“Следствие рассматривает четыре версии. Ошибка пилота, ошибка команды - диспетчерского пункта, погодные условия и неисправность самолета. С самолета мы изъяли аварийный самописец, направили его на экспертизу. Окончательные причины падения самолета установит полиция”, - сообщил он.

Куменко отметил, что остановка самолета на дозаправку во Львове была запланированной.

Также сообщается, на этой неделе правоохранители планируют допросить трех пострадавших, которые сейчас находятся в больнице.