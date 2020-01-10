Найти

10.01.2020

По авиакатастрофе создадут международную коалицию

Источник: Корреспондент.net

По инициативе Украины будет создана международная коалиция по расследованию крушения самолета авиакомпании МАУ в Тегеране. Об этом сообщил в пятницу, 10 января, министр иностранных дел Вадим Пристайко.

"Мы сейчас хотим установить истину. И для этого мы, например, хотим создать международную коалицию, которая будет заниматься расследованием", - сказал министр.

Он отметил, что сегодня в 19:30 будет разговаривать в режиме конференции с министрами иностранных дел стран, заинтересованных в расследовании.

Он выразил надежду, что министры договорятся, чтобы создать международный механизм, в рамках которого каждая страна будет представлена в расследовании, включая представителей компании Boeing, производителей самолета, а также французские компании, производителей двигателей.

Новости раздела
Украина
10.01.2020
ПЦУ о решении Филарета
Филарет, подписывая документ о ликвидации УПЦ КП и создании ПЦУ, делал это осознанно и добровольно, заявили у Епифания.
Украина
10.01.2020
Крушение самолета: в МИД заговорили о компенсации
Украина будет требовать наказание виновных и выплату компенсации в случае, если версия о сбитии украинского самолета будет доказана.
Украина
10.01.2020
Пристайко рассказал о работе специалистов в Иране
Глава МИД провел брифинг по событиям вокруг крушения украинского самолета в Иране и работе украинских специалистов.
Украина
10.01.2020
По авиакатастрофе создадут международную коалицию
Пристайко проведет видеоконференцию с министрами иностранных дел стран, заинтересованных в расследовании.
Украина
09.01.2020
Эксперты Украины осмотрели фрагменты Boeing - СМИ
Украинские специалисты провели в Тегеране серию консультаций и договорились об осмотре места крушения самолета.
Украина
09.01.2020
Рост цен замедлился более чем вдвое за год
По итогам прошлого года инфляция в Украине составила 4,1%, тогда как годом ранее - 9,8%. Оба показателя рекордные с 2014 года.
Украина
09.01.2020
В четвертый раз. Как падали украинские самолеты
Катастрофа пассажирского самолета МАУ В Иране стала первой за 22 года в истории украинской гражданской авиации.
Украина
09.01.2020
Авиакатастрофа: Киев просит помощи в расследовании
Офис президента обратился к партнерам за помощью в расследовании катастрофы украинского самолета в Иране.
Украина
08.01.2020
В МВФ назвали причины роста гривны
Укрепление и обесценивание национальной валюты Украины является результатом "плавающего" курса, сообщил представитель МВФ.
Украина
07.01.2020
Обмен пленными: СМИ назвали часть выданных "ЛДНР"
В ходе обмена, который состоялся 29 декабря, Украина передала сепаратистам 124 человека. СМИ узнали имена 44 из них.
Украина
07.01.2020
В общежитии Одессы взорвали гранату
После алкогольного застолья три человека госпитализированы с осколочными ранениями, один мужчина находится в розыске.
Украина
07.01.2020
Пристайко назвал маркеры провала минского процесса
Минским договоренностяс следует искать альтернативу, если в 2020 году не будут осуществлены две инициативы по Донбассу, считает министр.
Эксперты Украины осмотрели фрагменты Boeing - СМИ | Пристайко рассказал о работе специалистов в Иране