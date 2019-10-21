По Привату с МВФ найден "путь вперед" - министр

Источник: Корреспондент.net

В вопросе ПриватБанка на переговорах с МВФ удалось найти "путь вперед". Об этом заявил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в Facebook.

"Проведены успешные встречи с МВФ, Всемирным банком, ЕБРР и другими международными финансовыми организациями. Ключевое достижение - возвращение миссии МВФ в Киев через пару недель. Удалось убедить международных партнеров, что мы серьезное и профессиональное правительство. Также удалось найти путь вперед по вопросам банковской системы, в частности Привата и других банков, где есть невозврат кредитов", - пишет Милованов.