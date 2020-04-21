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21.04.2020

Почаев закрыли на въезд, в лавре объявили карантин

Источник: Корреспондент.net

Местные власти ограничили въезд в город Почаев Тернопольской области, где зафиксировано распространение коронавируса, а Почаевскую Свято-Успенскую лавру закрыли на карантин. Такое решение приняла комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Кременецкой РГА, сообщает во вторник, 21 апреля, пресс-службы полиции области.

"На въездах в Почаев оснащены четыре карантинных поста. На них круглосуточно несут службу полицейские, спасатели, военнослужащие Кременецкого военного комиссариата. Они следят за соблюдением карантинных ограничений, выясняют маршрут и цель поездок людей, делают температурный скрининг, проводят разъяснительную работу", - рассказали в полиции.

Отмечается, что такие меры принимаются, чтобы не допустить дальнейшего распространения опасной инфекции. В полиции подчеркнули, что заезжать в город или выезжать из него разрешено только медикам, работникам социальных служб и людям, которые обеспечивают населенный пункт продовольствием, лекарственными средствами, а также спецтранспорту.

Кроме того отмечается, что с 21 апреля Почаевскую Свято-Успенскую лавру закрыли на карантин. Полицейские призвали жителей Почаева соблюдать ограничительные меры и без надобности не выходить из дома.

А в Хмельницкой области ограничили доступ в Свято-Преображенский женский монастырь УПЦ МП в селе Головчинцы Летичевского района, где выявили пятерых больных коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба Летичевской РГА.

"Доступ посторонних лиц в Свято-Преображенский Головчинецкий женский монастырь ограничен", - говорится в сообщении.

Отмечают также, что в очаге инфекционной болезни и прилегающих к очагу территорий и улиц в селе Головчинцы проведены дезинфекционные мероприятия.

В РГА заверили, что круг контактных лиц установлено, сейчас они находятся в режиме самоизоляции с соблюдением всех карантинных требований.

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