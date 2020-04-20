20.04.2020
Почаев закрывают на въезд и выезд
Источник: Корреспондент.net
Город Почаев в Тернопольской области, где расположена Почаевская лавра, со вторника, 21 апреля, закроют на въезд и выезд. Об этом сообщил первый заместитель председателя Кременецкой РГА Вячеслав Онишкевич на своей странице в Facebook.
"Учитывая резкий рост заболеваемости COVID-19 в городе Почаев с 10:00. 21.04.2020 года вводится запрет на въезд/выезд из карантинной зоны города", - написал Онишкевич.
Также на его странице указано, что за предыдущие сутки официально в Кременецком районе подтверждено 13 случаев заражения вирусом COVID-19, в Почаеве - 13.
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