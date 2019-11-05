Почему в Украине растут тарифы на газ

Источник: Корреспондент.net

Нафтогаз заявил о существенном повышении цен на газ для промышленных потребителей с 1 ноября 2019 года. Изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ.

Цена на газ для бытовых потребителей в Украине сейчас также зависит от рыночной цены, поэтому стоит ожидать повышения тарифов за коммунальные услуги.

Украинцы заплатят рыночную стоимость

Цены на газ для промышленных потребителей с 1 ноября 2019 года по сравнению с октябрем вырастут на 18,4-19,6 процента, в зависимости от объемов закупки и условий оплаты. Таким образом, цена за одну тысячу кубометров составит от 5861 до 6463 гривен (без учета НДС и расходов на транспортировку газа).

"Такое изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. Так, цены на газ в европейских хабах с поставкой в ​​ноябре превышают текущие почти наполовину", - пояснили в Нафтогазе.

Это может стать причиной для повышения цены на газ для населения, которая зависит от цен на голубое топливо для промышленного рынка, говорят эксперты.

Пока для населения стоимость газа снизилась на пять процентов. Как заявил представитель президента в Кабмине, председатель комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрей Герус, за последние семь месяцев снижение цены на газ для населения составило почти 35 процентов.

В декабре также ожидается рост цен примерно на 15 процентов от цены ноября. Однако конечная ситуация будет зависеть от погодных условий и стабильности газовых поставок в Европу.

На стоимость газа также повлияет неподписание нового контракта на транзит российского газа через территорию Украины, поскольку изменится методология ценообразования.

Российские эксперты уверены, что от транзита через украинскую газо-транспортную систему отказаться немозможно, но последний раунд переговоров, который состоялся 28 октября, прошел безрезультатно.

В то же время, согласно договоренностям Украины с Международным валютным фондом, с 1 января 2020 года цены на газ для населения должны формироваться по рыночным принципам.

"Как будет с января. Цена будет рыночной. Она будет определяться как среднее арифметическое по цене для промышленности. В промышленности у нас абсолютно рыночные цены", - сказал руководитель Нафтогаза Максим Рабинович.

Цена, согласно требованиям МВФ, должна формироваться из двух факторов - себестоимости украинского газа и сопутствующих услуг, а также его импорта. Новшество связано с вступлением в силу закона О рынке природного газа с нового года.

Законопроектом предложено отделить из общей суммы в платежке отдельную плату за то, что потребитель имеет техническую возможность доступа к газу. При этом не имеет значения, пользуется ли потребитель этим газом. Это требование соответствует евронормам, к которым постепенно приводится законодательство Украины.

Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг уже рассчитала и до конца года должна утвердить тарифы для облгазов и отдельных поставщиков в городах на услуги по распределению газа потребителям.

В НКРЭКУ говорят, что из конечной стоимости газа для потребителей абонплату уберут, останется только цена газа, налоги и прибыль трейдера.

Так тариф на газ для населения состоит из стоимости газа как товара (71 процент), НДС (16,6 процента), платы за транспортировку (3,1 процента), платы за распределение (7,1 процента), прибыли трейдера (1,7 процента).

Так как средняя стоимость распределения составляет по Украине 50 копеек за кубометр, то для киевлян за счет абонплаты куб газа должен бы подешеветь на 17 копеек, а для жителей, к примеру, Николаева - подорожать на 1,07 гривны.

Для винничан цена подскочит втрое. Если семья живет в частном доме и за сезон сжигает две тысячи кубов газа, то транзит каждого подорожает на две гривны: с 60 копеек до 2,5 гривны за куб. Меньше всего подорожание ощутят в Кременчуге. Там тариф подскочил всего на 11 копеек.