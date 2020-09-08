Почетного президента Мотор Сичи вызвали на допрос по делу об аресте акций

Источник: Корреспондент.net

Шевченковский райсуд Киева вызвал на допрос почетного президента и бессменного фактического руководителя Мотор Сичи с начала 90-х Вячеслава Богуслаева, а также финансового директора предприятия Виктора Лунева, сообщили во вторник, 8 сентября, адвокаты компании-акционера, пишет РБК-Украина.

При этом юристы просили повторно вызвать в качестве свидетелей по делу об аресте акций компании ряд должностных лиц, в частности министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского, секретаря СНБО Алексея Данилова, главу АМКУ Ольгу Пищанскую, директора Укробонпрома Айвараса Абромавичюса, директора ГП Ивченко-Прогресс Игоря Кравченко, но суд отказал.

Адвокаты считают, что показания Богуслаева помогут установить мотивы руководства Мотор Сичи продать акции, а также определить финансовое состояние предприятия из-за длительного действия ареста акций.

В частности, отмечается, что с начала вмешательства СБУ в деятельность предприятия в 2017 году финансовый результат с около 2,8 млрд грн уменьшился до примерно 0,6 млрд грн в 2020 году.

Сейчас показатели реализованной продукции снизился примерно до 40% от значений 2017 года. А дальнейший арест акций приведет к уничтожению предприятия. Юристы уверены, что Таким образом, государство замораживает ситуацию на предприятии в собственных политических интересах.

Следующее судебное заседание запланировано на 14 сентября.