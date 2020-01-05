05.01.2020
Почти 450 нелегальных АЗС ликвидировали в Украине
Источник: Корреспондент.net
В Украине ликвидировали 439 нелегальных АЗС в рамках борьбы с незаконным оборотом горючего.
К работе по устранению нелегальных АЗС привлечено руководство всех областных государственных администраций, рассказал премьер.
"Всего за три недели работы СБУ, ГФС, правоохранительных и контролирующих органов уже проверено 787 АЗС, в том числе 439 нелегальных АЗС прекратили свою деятельность, 111 - демонтировано и арестованы 275,4 тонн горючего", - отметил Гончарук.
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