Под Днепром на ходу загорелась электричка

Источник: Корреспондент.net

Утром в субботу в Днепропетровской области на станции 169 километр произошло возгорание в электричке Днепр – Пятихатки. Пассажиры прыгали из вагонов, не дожидались остановки состава.

По предварительной информации загорелась проводка. Дым несло по вагонам.

"Все трещало и сверкало, участок электролинии выгорел полностью. Быстро прибыли три пожарные машины, две скорых и полиция. Пострадавших нет, разве что сбитые коленки… Прыгать было высоко и на камни", – рассказала очевидица Наталья.

Пассажир электрички Игорь добавил, что люди спешили на работу, потому бежали через поле на маршрутку.

"Около сотни людей ринулись ловить транспорт, а маршрутчики тормозили прямо на трассе. Через 15 минут электричка продолжила движение", – рассказал мужчина.