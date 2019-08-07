Под Киевом снова горит птицефабрика

Источник: Корреспондент.net

Площадь пожара на территории птицефабрики в Васильковском районе увеличилась до 2,5 тыс. м.кв. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевской области.

По данным спасателей, пожар ангара возник на территории птицефабрики Ясенсвит в 19.50.

Площадь пожара, по данным спасателей, уже около 2,5 тыс. м. кв.

"Жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлечено 30 человек и 7 единиц техники", - сообщили спасатели.