07.08.2019
Под Киевом снова горит птицефабрика
Источник: Корреспондент.net
Площадь пожара на территории птицефабрики в Васильковском районе увеличилась до 2,5 тыс. м.кв. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Киевской области.
По данным спасателей, пожар ангара возник на территории птицефабрики Ясенсвит в 19.50.
Площадь пожара, по данным спасателей, уже около 2,5 тыс. м. кв.
"Жертв и пострадавших нет. От ГСЧС привлечено 30 человек и 7 единиц техники", - сообщили спасатели.
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