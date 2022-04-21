21.04.2022
Под Мариуполем обнаружили 300-метровую братскую могилу
Источник: nashemisto.dp.ua
Возле Мариуполя в поселке Мангуш спутники обнаружили 300-метровую братскую могилу мирных жителей. Она в разы больше, чем братская могила в Буче, передает “Наше місто” со ссылкой на Радио Свобода.
Вырытая траншея появилась ориентировочно в конце марта. На снимке от 23 марта ее еще не было. На следующем снимке этой местности от 29 марта уже видна вырытая траншея и техника, которая ее копала.
Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в братской могиле в Мангуше находятся тела минимум 3 тысяч человек.
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