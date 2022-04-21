Под Мариуполем обнаружили 300-метровую братскую могилу

Источник: nashemisto.dp.ua

Возле Мариуполя в поселке Мангуш спутники обнаружили 300-метровую братскую могилу мирных жителей. Она в разы больше, чем братская могила в Буче, передает “Наше місто” со ссылкой на Радио Свобода.

Вырытая траншея появилась ориентировочно в конце марта. На снимке от 23 марта ее еще не было. На следующем снимке этой местности от 29 марта уже видна вырытая траншея и техника, которая ее копала.

Как сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, в братской могиле в Мангуше находятся тела минимум 3 тысяч человек.