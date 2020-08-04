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04.08.2020

Под Николаевом в масштабном ДТП пострадал ребенок

Источник: Корреспондент.net

На трассе Николаев-Ульяновка произошло ДТП с участием 9 автомобилей. Об этом сообщает издание Новости N.

Автомобили двигались со стороны Новой Одессы в направлении Николаева. В районе поворота на аэропорт, автомобиль Opel Combo с прицепом резко затормозил.

Водитель ехавшего следом автомобиля Ford Tourneo не успел отреагировать и врезался сзади в прицеп. Одновременно, в правом ряду Daewoo Lanos начал тормозить и в него въехал КАМАЗ.

Далее по принципу домино произошли последующие столкновения. В результате пострадало два человека - ребенок, находившийся в Daewoo Lanos и девушка-водитель авто Skoda. Обоих пострадавших с места происшествие увезли автомобили скорой помощи.

Автомобили полностью заблокировали движение в направлении Николаева.

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