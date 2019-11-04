Под ОП состоялась акция "Рік без Каті"

Источник: Корреспондент.net

В понедельник, 4 ноября, в Киеве под Офисом президента проходит акция "Рік без Каті", на которую люди пришли почтить память херсонской активистки Екатерины Гандзюк.

Сотни человек пришли на акцию с плакатами "Хто замовив Катю Гандзюк?", "Мангер убийца", "Мовчання вбиває" та "Хто вбиває активістів?". Кроме того, на Банковой люди зажгли лампадки в память об активистке.

Активисты требуют справедливого расследования убийства Гандзюк.