Под Радой репетируют инаугурацию

Источник: Корреспондент.net

Возле Верховной Рады в Киеве проходит репетиция инаугурации президента Украины, сообщает Украинская Правда с места событий, подготовка продлится до 22:00 воскресенья, 19 мая.

По словам организаторов, первая репетиция состоится при участии статиста, позже к репетиции может присоединиться и сам Зеленский.

Генеральная репетиция должна была стартовать в 14:00, однако ее начало отложили.