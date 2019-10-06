Под разведение сил у Золотого подпадают 120 домов

Источник: Корреспондент.net

После разведения сил на линии разграничения на Донбассе перед позициями ВСУ останутся 122 дома, сообщил заместитель председателя Национальной полиции Вадим Троян во время встречи с местными жителями 6 октября, передает hromadske.

Это почти вдвое больше, чем в Станице Луганской, где перед позициями оказались 74 дома.

"Я понимаю, что многие нагнетают, но это политические игрища. Никто никого не кинет, я в это не верю", — заверил Троян.

Он добавил, что постоянно будет находиться в Донецкой и Луганской областях до конца 2019 года.