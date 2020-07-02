Подписан меморандум по компенсациям за самолет МАУ

Источник: Корреспондент.net

Пять стран, граждане которых погибли при авиакатастрофе самолета МАУ в Иране, подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в переговорах о выплате компенсаций Тегераном. Об этом сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в Facebook в четверг, 2 июля.

По его словам, меморандум был подписан представителями Украины, Канады, Афганистана, Великобритании и Швеции. Данная инициатива принадлежала Киеву.

"Украина будет голосом этой группы. Документ определяет наше государство спикером, что означает, что именно Украина от имени группы будет вести переговоры с Ираном... Иран понесет всю ответственность и заплатит за то, что он сделал. Справедливость восторжествует, сколько бы времени это не заняло", – пообещал Кулеба.