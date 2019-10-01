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01.10.2019

Подсчитана доля Украины в мировой экономике

Источник: Корреспондент.net

Мировой объем ВВП по паритету покупательной способности (ППС) в 2018 году составил $136,48 трлн. Об этом свидетельствуют данные Всемироного банка, показанные ресурсом HowMuch.net.

На графике показано, как распределятся ВВП мира по странам и регионам. Размер страны в визуализации пропорционален ее относительному ВВП по паритету покупательной способности. Страны также имеют цветовую кодировку по континентам, чтобы проиллюстрировать географическое распределение мирового производства. Все значения выражены в долларах США.

Согласно данным ВБ, более 40% мирового ВВП (ППС) создают азиатские страны, в том числе и Россия. США и Китай генерируют треть мирового ВВП. Доля Украины в глобальной экономике - 0,29%. 

В десятку стран по ВВП по ППС вошли:

  1. Китай - 25,36 трлн долларов - 18,58% мирового ВВП;
  2. США - 20,49 трлн долларов - 15,02% мирового ВВП;
  3. Индия - 10,50 трлн долларов - 7,69% мирового ВВП;
  4. Япония - 5,48 трлн долларов - 4,02% мирового ВВП;
  5. Германия - 4,51 трлн долларов - 3,30% мирового ВВП;
  6. Россия - 3,99 трлн долларов - 2,92% мирового ВВП;
  7. Индонезия - 3,49 трлн долларов - 2,56% мирового ВВП;
  8. Бразилия - 3,37 трлн долларов - 2,47% мирового ВВП;
  9. Великобритания - 3,07 трлн долларов - 2,25% мирового ВВП;
  10. Франция - 3,07 трлн долларов - 2,25% мирового ВВП.

Паритет покупательной способности учитывает стоимость жизни в разных странах мира, а не рыночные обменные курсы валют. На графике использованы текущие международные доллары, которые имеют такую ​​же покупательную способность, что и доллар США.

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