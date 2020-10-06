Пограничника отстранили от службы за взятку

Источник: Корреспондент.net

Хмельницкий горрайонный суд избрал меру пресечения инспектору пограничной службы Черновицкого пограничного отряда Госпогранслужбы Украины в виде круглосуточного домашнего ареста и отстранил его лицо от занимаемой должности. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Инспектора был задержан 3 октября 2020 года после получения неправомерной выгоды в сумме 1500 евро.

"По предварительной информации, пограничник получил взятку за беспрепятственное перемещение табачных изделий через государственную границу Украины в Румынию, установив "таксу" в сумме 50 евро за один короб товара", - говорится в сообщении.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до 3 лет с конфискацией имущества.