Пограничники остановили контрабанду антисептиков

Источник: Корреспондент.net

Пограничники Одесского отряда совместно с таможней, в морском пункте пропуска Черноморск пресекли попытку вывоза из Украины средств дезинфекции.

Товары пытались вывезти, несмотря на запрет во время карантина в связи с коронавирусом, сообщается на Facebook-странице Одесского пограничного отряда.