Погранслужба внедрит американскую модель охраны

Источник: Корреспондент.net

"На одном из участков продолжим апробировать новую модель охраны границы, и в этом нам помогут именно представители погранично-таможенной службы США", - написал Дейнеко.

В чем именно заключается такая американская модель, Дейнеко не уточнил.

В то же время он сообщил, что сейчас находится в штате Техас и изучает особенности погранично-таможенной службы на границе с Мексикой.