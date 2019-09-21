21.09.2019
Погранслужба внедрит американскую модель охраны
Источник: Корреспондент.net
"На одном из участков продолжим апробировать новую модель охраны границы, и в этом нам помогут именно представители погранично-таможенной службы США", - написал Дейнеко.
В чем именно заключается такая американская модель, Дейнеко не уточнил.
В то же время он сообщил, что сейчас находится в штате Техас и изучает особенности погранично-таможенной службы на границе с Мексикой.
Он также поблагодарил коллег из США за поддержку развития пограничного ведомства Украины.
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