Похищение младенца: полиция задержала авто

Источник: Корреспондент.net

Патрульная полиция в среду, 23 октября, остановила автомобиль, на котором сбежала неизвестная женщина вместе с похищенным в Коцюбинском малышом. Об этом сообщает пресс служба полиции Киевской области.

"В 15:20 дан отбой по полицейскому плану-перехвату. Авто по ориентированию остановила патрульная полиция Киева", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ребенка и похитительницы в задержанном автомобиле не было. Водителя машины допрашивают следователи.

Полиция продолжает поисковые мероприятия для установления местонахождения похитительницы и малыша.

Тем временем Сегодня со ссылкой на источник в полиции сообщает, что женщину, похитившую ребенка и самого малыша нашли на Софийской Борщаговке.

"Женщину, которая выкрала в поселке Коцюбинском ребенка, удалось задержать в столице на Софийской Борщаговке. С ребенком все хорошо, он не пострадал. Похитительница пояснила свой поступок очень туманно, мол, это ее ребенок. Подробности выясняем", – рассказали журналистам в полиции.

Там также сообщили, что малыша пока не передали родителям, поскольку они в Коцюбинском.

Позже пресс-служба полиции подтвердила информацию о том, что ребенка нашли.

"Ребенок жив и невредим, в дальнейшем его осмотрят медики", - говрится в сообщении.