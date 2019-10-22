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22.10.2019

Покупательная способность украинцев не меняется

Источник: Корреспондент.net

Покупательная способность в Украине не меняется, несмотря на рост доходов граждан. Согласно их данным, после уплаты обязательных платежей европейцы в среднем тратят 14 739 евро на человека в год, тогда как украинцы - всего 1830 евро. Это в 37 раз меньше, чем в среднем тратит житель Лихтенштейна – лидер рейтинга.

"Шестнадцать стран, рассматриваемых в исследовании, имеют покупательную способность на душу населения выше среднего, в то время как двадцать шесть стран - ниже среднего показателя по Европе. Украина занимает последнее место с покупательной способностью на душу населения в размере 1830 евро", - говорится в исследовании.

При этом отмечается, что чистый доход среди 42 исследованных стран значительно различается.

Самая высокая средняя покупательная способность в Лихтенштейне - 67 550 евро, в Швейцарии - 42 067 евро и Люксембурге - в 35 096 евро. Самая низкая - в Молдове, Косово и Украине.

По данным GfK, в 2019 году в распоряжении европейцев находится чуть менее 10 трлн евро. Покупательная способность на душу населения выросла в этом году примерно на 3,5% и соответствует среднему показателю в размере 14 739 евро.

Исследование GfK учитывает номинальные показатели без поправок на инфляцию. Исследователи рассчитывали доход на душу населения после уплаты налогов и обязательных платежей и с учетом субсидий и других выплат. 

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