Покушение на Соболева: задержанные - участники АТО

Источник: Корреспондент.net

Подозреваемые в покушении на депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева являются участниками АТО. Об этом сообщил командир батальона, заместитель командира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт в комментарии ТСН.

Один из задержанных - Андрей Лаврега просидел в окопе три года, был снайпером, сказал Гергерт. Он имеет орден за мужество. По его словам, такие действия бойца могут быть связаны с пост-травматическим синдромом.

"В подразделении выполнял функцию снайпера. Смелый боец. Открытый. Воевал три года. Он с войны ушел семь месяцев назад, как ушел со словами, что больше не может", - отметил Гергерт.

В сюжете также говорится, что стреляли с номера хостела в доме через улицу. Даже имели отдельную коробку для гильзы.

"Нашли оружие, с которой было совершено это убийство. Найдена коробка, которая использовалась для того, чтобы не потерять гильзу, потому что это было в ночное время", - сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко.

Ранее в полиции сообщили, что следователи уже отследили траекторию полета пули и установили дом, из которого проводилась стрельба. Исполнителей покушения удалось задержать благодаря видео с камер наблюдения. Ими являются двое молодых людей в возрасте 18 и 19 лет.

Следствие рассматривает несколько версий покушения: семейно-бытовая, финансовая деятельность Соболева и его прежняя, а также нынешняя профессиональная деятельность. При этом основная версия – финансовая деятельность уроженца Енакиево.