Найти

02.12.2019

Покушение на Соболева: задержанные - участники АТО

Источник: Корреспондент.net

Подозреваемые в покушении на депутата Киевоблсовета Вячеслава Соболева являются участниками АТО. Об этом сообщил командир батальона, заместитель командира Украинской добровольческой армии Андрей Гергерт в комментарии ТСН.

Один из задержанных - Андрей Лаврега просидел в окопе три года, был снайпером, сказал Гергерт. Он имеет орден за мужество. По его словам, такие действия бойца могут быть связаны с пост-травматическим синдромом.

"В подразделении выполнял функцию снайпера. Смелый боец. Открытый. Воевал три года. Он с войны ушел семь месяцев назад, как ушел со словами, что больше не может", - отметил Гергерт.

В сюжете также говорится, что стреляли с номера хостела в доме через улицу. Даже имели отдельную коробку для гильзы.

"Нашли оружие, с которой было совершено это убийство. Найдена коробка, которая использовалась для того, чтобы не потерять гильзу, потому что это было в ночное время", - сообщил председатель Нацполиции Игорь Клименко. 

Ранее в полиции сообщили, что следователи уже отследили траекторию полета пули и установили дом, из которого проводилась стрельба. Исполнителей покушения удалось задержать благодаря видео с камер наблюдения. Ими являются двое молодых людей в возрасте 18 и 19 лет.

Следствие рассматривает несколько версий покушения: семейно-бытовая, финансовая деятельность Соболева и его прежняя, а также нынешняя профессиональная деятельность. При этом основная версия – финансовая деятельность уроженца Енакиево.

Новости раздела
Украина
02.12.2019
5G, новые деньги и права. Что изменится с декабря
В Украине с 1 декабря вступят в силу множество нововведений. Последний месяц 2019 года будет одним из самых насыщенных в плане реализации законопроектов.
Украина
02.12.2019
Госбюджет-2019 недовыполнен на 56 миллиардов
По сравнению с прошлым годом доходы бюджета выросли на 56 миллиарда гривен, но бюджет недовыполнен почти на 6%.
Украина
02.12.2019
В Генпрокуратуре создали спецотдел по Донбассу
Новый отдел называется Департамент по надзору за преступлениями в условиях вооруженного конфликта. Его начальником стал Юрий Рудь.
Украина
02.12.2019
Внешняя торговля Украины ушла в минус на $10 млрд
За январь-октябрь текущего года дефицит внешнеторгового баланса Украины вырос на 3,3% до 9,947 млрд долларов.
Украина
02.12.2019
В Киеве новая стрельба: введен план Перехват
Инцидент произошел в одном из кафе столицы. В результате стрельбы ранения получили несколько человек.
Украина
02.12.2019
В ЕС сменилось руководство. Чего ожидать Украине
Ключевой пост ЕС впервые заняла женщина - Урсула фон дер Ляйен, которая известна своей жесткой позицией в отношении РФ.
Украина
02.12.2019
Установлен заказчик покушения на Соболева - СМИ
Правоохранители уже "вышли на заказчика убийства и вскоре его возьмут", пишут СМИ. Ранее оперативно задержали исполнителей покушения.
Украина
02.12.2019
Покушение на Соболева: задержанные - участники АТО
Покушение на депутата может быть связано с пост-травматическим синдромом, считает заместитель Украинской добровольческой армии.
Украина
02.12.2019
Зеленский усилил энергетическую безопасность
СНБО подготовил ряд мер для усиления безопасности в энергетической сфере. Президент ввел в действие это решение.
Украина
02.12.2019
САП открыла дело против Юзика из Квартала
Уголовное производство открыто по признакам предложения неправомерной выгоды. Расследование поручили НАБУ.
Украина
02.12.2019
САП открыла дело против Юзика из Квартала
Уголовное производство открыто по признакам предложения неправомерной выгоды. Расследование поручили НАБУ.
Украина
02.12.2019
САП открыла дело против Юзика из Квартала
Уголовное производство открыто по признакам предложения неправомерной выгоды. Расследование поручили НАБУ.
Зеленский усилил энергетическую безопасность | Установлен заказчик покушения на Соболева - СМИ