Полиция назвала причину обысков в Укргаздобыче

Источник: Корреспондент.net

Обыски в Укргаздобыче проводились в рамках дела по факту растраты должностными лицами средств в особо крупных размерах. Об этом сообщает Главное следственное управление Нацполиции.

В рамках расследования 29 ноября следователи провели обыски в офисных помещениях компании. Процессуальные мероприятия имели целью выявление и фиксацию сведений о совершении уголовного преступления, а также получение доказательств противоправных действий должностных лиц общества.

Обыски проводились на основании постановлений следственного судьи Печерского райсуда Киева. Во время обысков правоохранители изъяли компьютерную технику и документы о поставке товаров в пользу общества.

Обыски проводились при содействии контрразведки СБУ. Надзор по данному делу осуществляет прокурор Генеральной прокуратуры.

За совершение уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК, установлена ответственность в виде лишения свободы на срок до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.