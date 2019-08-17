Полиция назвала три версии причины пожара в Одессе

Источник: Корреспондент.net

Правоохранители проверяют три версии пожара в отеле Токио Стар: поджог для сокрытия следов убийства, неосторожное обращение с огнем посетителями и короткое замыкание в электрощитовой. Об этом на брифинге в субботу, 17 августа, сообщил начальник одесской полиции Олег Бех.

По словам Беха, правоохранители склоняются к версии с коротким замыканием в электрощитовой возле прачечной, поскольку очаг возгорания находится именно там.

Возле этого места найдены тела погибших - все они по предварительному заключению погибли от отравления угарным газом.

По данным ГСЧС, отель имел противопожарную систему, в номерах и коридорах были тепловые датчики.