17.08.2019
Полиция назвала три версии причины пожара в Одессе
Источник: Корреспондент.net
Правоохранители проверяют три версии пожара в отеле Токио Стар: поджог для сокрытия следов убийства, неосторожное обращение с огнем посетителями и короткое замыкание в электрощитовой. Об этом на брифинге в субботу, 17 августа, сообщил начальник одесской полиции Олег Бех.
По словам Беха, правоохранители склоняются к версии с коротким замыканием в электрощитовой возле прачечной, поскольку очаг возгорания находится именно там.
Возле этого места найдены тела погибших - все они по предварительному заключению погибли от отравления угарным газом.
По данным ГСЧС, отель имел противопожарную систему, в номерах и коридорах были тепловые датчики.
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