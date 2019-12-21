Полиция открыла 250 дел против игорного бизнеса

Изъятые у политсилы телевизоры, по мнению следователей, могли быть похищены из Администрации президента.

Количество украинцев, работающих в Польше, впервые снизится в сравнении с предыдущим годом, говорят в Польско-украинской хозяйственной палате.

В 2020 году в Польшу поедет меньше заробитчан

Президенты Украины и Польши поговорили о санкциях, нормандской встрече, газовых переговорах, а также квотах на грузоперевозки.

Сейчас в Украине плавающий курс гривны, который очень тяжело спрогнозировать, сообщили в Нацбанке.

Глава правительства заявил, что очень оптимистично настроен и рассчитывает, что цифры в платежках для украинцев будут меньше.

Правозащитники заявляют, что в аннексированном Крыму в 2019 году были освобождены 12 политзаключенных, но были задержаны 40 человек.

Витренко говорит, что все еще существуют риски неподписания финальных соглашений с Газпромом, но какие именно - не уточняет.

Сначала министерство займется законодательством по приватизации, затем созданием реестра земель для открытия рынка земли, и наконец борьбой с коррупцией. Также первостепенной задачей Милованов назвал привлечение инвестиций.

Всего полиция изъяла больше 4 тысяч единиц игорного оборудования из нелегальных заведений. Открыты производства по статье о занятии игорным бизнесом.

С начала отработки правоохранители изъяли 4,4 тысячи единиц игорного оборудования, которые находились в нелегальных заведениях.

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