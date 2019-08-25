25.08.2019
Полиция применила оружие на протестах в Гонконге
Источник: Корреспондент.net
В воскресенье, 25 августа, полиция Гонконга впервые применила огнестрельное оружие против участников массовых протестов в городе, сообщает ВВС.
Офицер полиции выстрелил из пистолета во время протестов впервые после начала демонстраций в июне.
Кадры видео камер наружного наблюдения показывают, что несколько других офицеров также направили оружие на протестующих, которые преследовали их палками и шестами.
Новости раздела
Мир
25.08.2019
Более 160 нелегальных мигрантов приплыли из Турции в Грецию
Греческий город Александруполис, находящийся на берегу Эгейского моря, становится все более привлекательной целью для мигрантов, стремящихся перебраться из Турции в ЕС.
Мир
25.08.2019
Трамп оправдал испытания ракет Северной Кореей
Японский премьер напомнил, что северокорейские ракетные пуски нарушают резолюции Совбеза ООН.
Мир
25.08.2019
Иран устроил сюрприз на встрече G7
На саммите Большой семерки могут обсудить условия, при которых возможна деэскалация ситуации по иранской проблеме.
Мир
25.08.2019
Полиция применила оружие на протестах в Гонконге
Офицер полиции выстрелил из пистолета во время протестов впервые после начала демонстраций в июне.
Мир
23.08.2019
Волкер: США готовы к участию в нормандском формате
Вашингтон готов при необходимости подключиться к переговорам в Нормандском формате, как того просил Зеленский.
Мир
23.08.2019
Гренландия раздора. Почему Трамп ссорится с Данией
Американский президент оскорбился "неприятными" словами премьера королевства, отменил свой визит в Копенгаген и напомнил, что НАТО нужно отдавать два процента ВВП.
Мир
23.08.2019
Дания усиливает оборону Гренландии
Глава правительства Дании провела переговоры с Дональдом Трампом и объявила о военных учениях в Гренландии.
Мир
22.08.2019
У Путина подтвердили контакты по обмену пленными
В Кремле подтвердили, что в настоящий момент ведутся переговоры с Киевом относительно обмена, однако фамилии не называются.
Мир
22.08.2019
В Кремле оценили идею возвращения в G8
Для решения глобальных мировых вопросов есть более подходящий формат "двадцатки", считают в России.
Мир
21.08.2019
США запустили новую ракету. Мир на грани эскалации
Пентагон впервые после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности испытал крылатую ракету дальностью более 500 километров.
Мир
21.08.2019
Китай показал "войну нового поколения"
Китайские военные провели ученые в Тибете с применением дронов-камикадзе, танков и артиллерии.