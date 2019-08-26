Полиция считает терактом обстрел здания в Киеве
Источник: Корреспондент.net
Полиция Киева открыла уголовное дело по статье теракт по факту обстрела из гранатомета здания на ул.Паньковской.
Как сообщается, в 1:30 ночи в полицию поступило сообщение, что возле дома на ул.Паньковской прогремел взрыв. Прибывшие по указанному адресу специалисты при осмотре места происшествия выяснили, что неизвестные выстрелили в здание из гранатомета, отстрелянный тубус которого обнаружили через дорогу от дома. Остатки боеприпаса изъяты для проведения экспертизы и установления его происхождения.
"В результате выстрела никто не пострадал, повреждены окна, фасад здания и помещения кабинетов", - подчеркнули в полиции.
На поиски злоумышленников ориентирован весь личный состав полиции Киева, введен в действие специальный оперативный план.
Правоохранители отрабатывают наличие камер видеонаблюдения, которые могли зафиксировать момент выстрела, пути подхода и отхода злоумышленников.