Поліція відкрила справу проти "Донецькоблгазу" через зупинку газопостачання

Источник: Українська правда

Поліція відкрила кримінальне провадження проти "Донецькоблгазу", що порушуючи постанову Кабміну та всупереч зниженню температури перекрило газопостачання для 59 котелень "Донецьктеплокомуненерго".

Джерело: голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Facebook

Деталі: За словами Кириленка, дії "Донецькоблгазу" загрожували мешканцям області та могли призвести до руйнації систем централізованого опалення.

Він уточнив, що комунальне підприємство "Донецьктеплокомуненерго" експлуатує 182 котельні та забезпечує теплом 3048 житлових будинків, 91 школу, 93 дитячих садки, 67 лікарень та ще 574 об'єкти інфраструктури.

Пряма мова: "Поліція відкрила кримінальні провадження за ст. 356 КК України – за самоправство. Такою стала відповідь правоохоронців на самоправні дії приватного акціонерного товариства "Донецькоблгаз".

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