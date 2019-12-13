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13.12.2019

Полковника ВСУ отстранили из-за слов о "реинтеграции с сепаратистами"

Источник: Корреспондент.net

Начальника Управления гражданско-военного сотрудничества Вооруженных сил Украины Алексея Ноздрачева отстранили от должности из-за скандальных слов относительно перспектив реинтеграции неподконтрольного Донбасса. Об этом сообщает Военная служба правопорядка.

Отстранение будет действовать на время проведения служебного расследования, которое было назначено после скандального высказывания. Его инициировал начальник Генштаба ВСУ Руслан Хомчак.

Ранее Ноздрачев в скандальном заявлении сказал, что украинские военные якобы "очень быстро реинтегрируются" с сепаратистами "ЛДНР" и российскими военными, но помешать этому процессу могут "праворадикалы". После этих слов Генштаб назначил служебное расследование, а сам Ноздрачев принес извинения.

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