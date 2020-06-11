Половина фонда по борьбе с COVID-19 уже потрачена

Источник: Корреспондент.net

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что половина средств из спецфонда по борьбе с коронавирусом уже потрачена. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, посвященной 100 дням работы нового правительства.

"Порядка 50% средств использовано. Из около 65 млрд грн - до 30 млрд уже потрачено, порядка 35 млрд грн остаются для распределения", - сказал премьер.

Потратили указанные средства коронавирусного фонда на обеспечение пенсионных выплат, частично – на закупку медикаментов и средств индивидуальной защиты.

Также деньги из этого фонда выделялись на выплату заработных плат медикам, а также доплаты полицейским, пограничникам и работникам других служб, которые подвержены повышенному риску заражения.