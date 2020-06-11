11.06.2020
Половина фонда по борьбе с COVID-19 уже потрачена
Источник: Корреспондент.net
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что половина средств из спецфонда по борьбе с коронавирусом уже потрачена. Об этом он сообщил во время пресс-конференции, посвященной 100 дням работы нового правительства.
"Порядка 50% средств использовано. Из около 65 млрд грн - до 30 млрд уже потрачено, порядка 35 млрд грн остаются для распределения", - сказал премьер.
Потратили указанные средства коронавирусного фонда на обеспечение пенсионных выплат, частично – на закупку медикаментов и средств индивидуальной защиты.
Также деньги из этого фонда выделялись на выплату заработных плат медикам, а также доплаты полицейским, пограничникам и работникам других служб, которые подвержены повышенному риску заражения.
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