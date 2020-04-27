27.04.2020
Половина украинцев жалуются на уменьшение доходов
Источник: Корреспондент.net
Опрос показал, что в настоящее время 47% украинцев не имеют сбережений, 51% опрошенных заявили об уменьшении уровня дохода семьи в целом, о чем свидетельствуют результаты исследования Research & Branding Group.
Большинство опрошенных отмечают финансово негативное влияние нынешней ситуации с коронавирусом на жизнь своей семьи. В частности, 13% испытывают трудности со своевременной уплатой счетов (ЖКХ, мобильная связь и т.д.).
В то же время 76% опрошенных поддерживают решение о продлении карантина до 11 мая. Не готовы к более длительным ограничениям 42% украинцев.
Общая выборка опроса - 5620 респондентов. Опрос проводился с 28 марта по 24 апреля.
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