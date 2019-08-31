Польша готова увеличить поставки газа в Украину

Источник: Корреспондент.net

Уже через год Польша сможет поставлять в Украину 6 млрд куб. м газа. Об этом сказал на пресс-конференции представитель польского правительства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Петр Наимский, сообщает ТАСС в субботу, 31 августа.

"В 2021 году мы сможем доставить на Украину важные 6 млрд куб. м газа в год", – сказал Наимский, указав, что сейчас возможны поставки 1,5 млрд куб. м газа.

По его словам, к этому сроку польская система передачи газа будет готова к поставкам в Украину. Как пояснил Наимский, для этого еще нужен интерконнектор – соединение на польско-украинской границе. Пока в Украине недостает участка газопровода в 110 км.

"Рассчитываем, что проект польско-украинского интерконнектора будет реализован в срок", – добавил представитель польского правительства.