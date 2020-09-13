Польша призвала окончательно остановить СП-2

Источник: Корреспондент.net

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий призвал Германию и Европейский Союз отказаться от продолжения строительства газопровода Северный поток - 2 в качестве реакции на отравление российского оппозиционера Алексея Навального.

"Нельзя издалека грозить пальцем России и после этого впутываться в проект Nord Stream 2 с "Газпромом", - написал Моравецкий в гостевом комментарии, опубликованном на сайте газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung в воскресенье, 13 сентября.

По мнению Моравецкого, единственным рациональным выводом из истории с Навальным может быть "передача проекта Nord Stream 2 в архив".

Попытка отравить запрещенным химическим веществом ведущего представителя российской оппзиции, причем за два дня до запланированных переговоров об отношениях ЕС и России, которые должны были состояться в Берлине, является "вызовом для всего демократического сообщества Европы", подчеркивает далее премьер-министр Польши.

Моравецкий о невозможности конструктивного диалога с Россией

Кроме того, газопровод делает Европу зависимой от поставок российского газа, уверен он. Но самым опасным при этом является то, что Россия под прикрытием экономического сотрудничества будет иметь влияние на действия Германии - одного из важнейших в экономическом и политическом смыслах партнеров в рамках ЕС и НАТО, предупреждает Моравецкий.

По его мнению, недостаточно лишь принимать к сведению, что Россия не признает демократию и свободу слова в западном понимании. С государством, которое нарушает международные стандарты и международное законодательство не только у себя, но и на территории членов ЕС и НАТО, невозможно вести конструктивный диалог, уверен Моравецкий.