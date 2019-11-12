12.11.2019
Польша снова задержала украинца из базы Интерпола
Источник: Корреспондент.net
В пункте пропуска Корчова во вторник, 12 ноября, польские пограничники задержали 49-летнего гражданина Украины по "красной" ноте Интерпола по запросу США.
"Гражданин задержан на пункте пропуска Корчова в четыре утра, когда он пытался пересечь границу", - сообщила пресс-секретарь Бещадского отдела пограничной службы Польши Эльжбета Пикор.
По ее словам, американские правоохранители уже пять лет разыскивают этого гражданина Украины, который подозревается в мошенничестве и подделке документов для получения американских виз.
Согласно процедуре польские пограничники его задержали и передали полиции, а дальнейшую судьбу украинца решит суд.
"Красная" нота означает высокий уровень международного розыска и свидетельствует о том, что разыскиваемая лицо является опасным
преступником.
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