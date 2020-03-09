Найти

09.03.2020

Польша вводит санконтроль на границе с Украиной

Источник: Корреспондент.net

Польша с 10 марта введет санитарный контроль на границе не только с Германией и Чехией, но и со всеми другими соседними странами, в частности и с Украиной. Об этом стало известно на пресс-конференции министра внутренних дел Польши Мариуша Каминского и председателя Пограничной службы Томаша Праги.

"С завтрашнего дня всевозможные медицинские и санитарные процедуры будут введены на 100% наших внешних границ, то есть с Украиной, Беларусью и Россией", – сказал Каминский.

Он отметил, что сейчас санитарный контроль введен в четырех пунктах пропуска на границе с Германией и в одном – на границе с Чехией. Эти пункты выбраны потому, что именно через них рейсовые автобусы пересекают польскую границу.

По словам министра, санитарно-эпидемиологический контроль будет осуществляться круглосуточно во "всех автобусах, миниавтобусах, всех транспортных средствах, которые перевозят большое количество людей".

В то же время, глава польской Погранслужбы Томаш Прага уточнил, что с понедельника санитарный контроль вводится в пунктах: Колбасково, Свецко, Ольшина, Ендриховице и Гожички.

Он пояснил, что в рамках контроля всем пассажирам и водителю будет измеряться температура, потом проверяться карта путешественника, которую каждый должен заполнить на польском или английском языках. В случае подозрения на заражение коронавирусом транспортное средство, в котором путешествовало лицо, будет отделено от других автомобилей.

Прага отметил, что внешнюю границу ЕС с Украиной, Беларусью и Россией ежедневно пересекает около 140 тысяч человек.

В настоящее время в Польше подтверждено 16 случаев заражения коронавирусом, один человек находится в тяжелом состоянии. Во вторник президент Польши Анджей Дуда созывает заседание Совета национальной безопасности для рассмотрения вопроса борьбы с коронавирусом.

Новости раздела
Украина
09.03.2020
У буковинца повторно диагностировали коронавирус
Жителю Черновицкой области через неделю после госпитализации повторно провели тест на коронавирус.
Украина
09.03.2020
Польша вводит санконтроль на границе с Украиной
Поляки намерены осуществлять круглосуточный санитарно-эпидемиологический контроль во всех транспортных средствах.
Украина
09.03.2020
Угроза пандемии коронавируса стала реальной – ВОЗ
Даже если нынешняя эпидемия перерастет в пандемию, то ее все равно можно будет взять под контроль, убеждены в ВОЗ.
Украина
09.03.2020
В Виннице прошел крестный ход против коронавируса
Крестный ход – "является чрезвычайно актуальным в условиях распространения по миру коронавируса", объяснили в УПЦ МП.
Украина
09.03.2020
Зеленский: Украинцы воюют за свою культуру
Культура – это и есть государство, это и есть украинский народ, отметил президент в ходе церемонии вручения национальной премии имени Тараса Шевченко.
Украина
08.03.2020
Во Львове участниц Марша женщин забросали яйцами
Неизвестные забросали женщин яйцами с криками "Прочь из Украины". Пострадавшие намерены обратиться в полицию.
Украина
07.03.2020
На Буковине коронавирус не нашли у шести человек
Медикам осталось проверить результаты тестов одного мужчины, который прибыл из страны, где зафиксирован коронавирус и имеет признаки инфекционной болезни.
Украина
07.03.2020
Нацбанк купил за неделю $300 млн
С начала года регулятор приобрел на межбанке валюты на $1,232 млрд и продал на $602,2 млн. Чистая покупка составила почти $630 млн.
Украина
06.03.2020
Шоу Квартала 95 сменило язык своих новостей
Одна из частей развлекательного шоу студии Квартал 95 теперь будет выходить на украинском языке.
Украина
06.03.2020
Нардепа Волошина проверяют на коронавирус
Депутат накануне общался с зараженным коронавирусом французским сенатором, а сегодня выступал в Раде.
Украина
06.03.2020
Таможня ответила на обвинения Зеленского
Недобор денег в бюджет в таможне объяснили падением сырьевого импорта и разницей между курсом, заложенным в бюджет, и реальной стоимостью гривны.
Украина
06.03.2020
Зеленский о набсоветах: Ко всем руки дотянем
Президент обещает разобраться с огромными зарплатами членов набсоветов в госпредприятиях.
Угроза пандемии коронавируса стала реальной – ВОЗ | У буковинца повторно диагностировали коронавирус