Польський корабель протаранив судно РФ, яке задіяне в будівництві “Північного потоку – 2”

Источник: fbnews24.com.ua

При трубопрокладці газопроводу “Північний потік – 2” польське рибальське судно SWI-106 атакувало російське судно постачання “Владислав Стрижов”. Про це повідомляють російські інформаційні агентства, в розпорядженні яких виявилося відео з камер відеоспостереження.

Стало відомо, що польський корабель пішов на таран після вторгнення в охоронну зону робіт з прокладання труб газопроводу.

Російські джерела повідомляють, що вже після зіткнення капітан польського судна вийшов на зв’язок з російськими моряками.

“Якби не рішучі дії судна постачання, удар припав би до трубопрокладальної баржі “Фортуна”. Через російське консульство в Німеччині щодо цього інциденту був заявлений морський протест”, – повідомила компанія Nord Stream 2 AG, яка є оператором газопроводу.

Після появи інформації і відео російські експерти обурилися і заявляють про військову операцію НАТО проти Росії в Балтійському морі. Сьогодні вдень з’явилася інформація про появу військових кораблів і підводного човна в акваторії навколо газопроводу.

“Вони взагалі офігіли? Польські судна таранять кораблі постачання, які будують “Північний потік 2”. Намагаються дістатися і до самого трубопрокладача. Компанія Nord Stream 2 сьогодні випустила заяву про військову активність навколо морської будівництва та надала докази того, що ця активність спрямована саме проти “Північного потоку – 2″. Це військова операція країни НАТО проти Росії? ” – пише телеведучий і кореспондент Кремлівського телеканалу “Росія 24” Стас Натанзон.