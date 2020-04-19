Полсотни украинцев за рубежом вылечились от COVID

Источник: Корреспондент.net

За рубежом от COVID-19 вылечились 50 граждан Украины, умерли – 7, сообщает 19 апреля вечером пресс-центр Министерства иностранных дел.

Отмечается, что среди 50 украинцев, которые выздоровели, 22 находятся в Греции, 6 – в Польше, по 4 – в Доминиканской Республике и Японии, по 2 – в Италии и Нигерии. В других странах выздоровели по одному украинцу.

О том, в каких странах умерли украинцы от коронавируса, не сообщается.

Лечатся от COVID-19 за рубежом 152 гражданина Украины, из них 121 – в Италии.