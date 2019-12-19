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19.12.2019

Пользователям Windows приготовили неприятный сюрприз: о чем речь

Источник: РБК-Україна

Компания Microsoft приготовила неприятный сюрприз для пользователей ОС Windows и браузера Chrome. Всех пользователей оперативной системы переведут в обязательном порядке на браузер Edge, созданный на базе платформы Chromium. Об этом сообщает Windows Latest.

15 января 2020 года выйдет новое обновление ОС Windows 10 и браузер Edge автоматически появится на всех устройствах. Стоит отметить, что данное нововведение коснется тех, у кого на компьютерах и других устройствах стоит Windows 10 версии 1803 (April 2018 Update) и выше.

Браузер Edge установится в фоновом режиме, и пользователи не смогут сохранить и продолжить пользоваться старой версией браузера Chrome.

Однако можно заблокировать принудительную замену браузера и оставить только старую версию Edge. Для этого нужно загрузить специальный инструмент Blocker Toolkit. В больших компаниях приостановить принудительную замену браузера смогут только администраторы организаций или обладатели бизнес-версий.

В новом Edge появится возможность подключить браузерные расширения сторонних разработчиков, а также из магазина Microsoft Store или Chrome Web Store.

Официального анонса еще не было, но в документациях, которые представили на конференции Microsoft Ignate 2019 показали, что в январе произойдет не только внедрение нового Edge, но начнется обновление дизайна для Windows 10.

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