Помощник Путина уволился из-за Украины - политэксперт

Источник: Корреспондент.net

Помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков покинул государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении". Об этом в субботу, 25 января, сообщил политолог директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале.

"В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах", - написал Чеснаков.

Следует отметить, что российские СМИ называют Чеснакова близким к Суркову.