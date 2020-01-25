25.01.2020
Помощник Путина уволился из-за Украины - политэксперт
Источник: Корреспондент.net
Помощник президента РФ Владимира Путина Владислав Сурков покинул государственную службу "в связи со сменой курса на украинском направлении". Об этом в субботу, 25 января, сообщил политолог директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков в своем Telegram-канале.
"В связи со сменой курса на украинском направлении В.Сурков ушел с государственной службы. В течение ближайшего месяца он будет заниматься медитацией. После этого обещал сообщить о причинах принятого им решения и о дальнейших планах", - написал Чеснаков.
Следует отметить, что российские СМИ называют Чеснакова близким к Суркову.
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