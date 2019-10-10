Помощники адвоката Трампа арестованы из-за Украины

Источник: Корреспондент.net

В США арестовали двух помощников адвоката Дональда Трампа Руди Джулиани, которые помогали ему решать "украинский вопрос". Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Арестованными оказались бизнесмены из Флориды Лев Парнас и Игорь Фруман. По данным издания, их обвиняют в нарушении правил финансирования избирательных кампаний в США.

Сообщается, что Парнас и Фруман дважды жертвовали на предвыборные кампании Республиканской партии.

По данным издания, бизнесмены в мае 2018 года ужинали с президентом США Дональдом Трампом, а позже встречались с его сыном. С конца 2018 года Фруман и Парнас представили Джулиани нескольким украинским прокурорам.

Ранее сообщалось, что адвоката Трампа вызвали в Сенат США из-за Украины. Руди Джулиани пригласили дать показания об Украине. На сегодняшний день неясно, согласится ли адвокат Трампа прийти.