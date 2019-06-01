01.06.2019
Помпео и Меркель обсуждали поддержку Украины
Источник: Корреспондент.net
Госсекретарь США Майкл Помпео обсудил с канцлером Германии Ангелой Меркель поддержку Украины и противодействие агрессии России. Об этом пресс-секретарь Госдепа США Морган Ортагус сообщила 1 июня.
"Госсекретарь Помпео вчера встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель, чтобы обсудить ключевые общие приоритеты, включая поддержку Украины и противодействие агрессии России", - говорится в сообщении.
Меркель и Помпео на встрече 31 мая также обсудили также ситуацию в Иране и Афганистане.
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