Помпео назвал цель визита в Украину

Источник: Корреспондент.net

Государственный секретарь США Майк Помпео обсудит пути развития стратегического партнерства между Украиной и США. Об этом он написал в Twitter вечером 30 января.



"Хорошо быть сегодня в Киеве. Поддержка Украины США непоколебима, и я намерен подчеркнуть это, когда я встречусь с руководителями украинского правительства, чтобы обсудить пути продвижения нашего стратегического партнерства и укрепления позиции Украины как свободного и демократического государства", - написал госсекретарь США.