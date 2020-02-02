Помпео назвал Казахстану плюсы партнерства с США

Источник: Корреспондент.net

Госсекретарь США Майк Помпео и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обсудили 2 февраля двусторонние отношения. Встреча прошла в рамках турне Помпео по бывшим советскиз республикам во дворце Акорда в столице Нур-Султан, пишет Коммерсант

Президент Казахстана отметил плодотворное развитие двустороннего взаимодействия с момента установления дипломатических отношений и передал президенту США Дональду Трампу наилучшие пожелания и выразил надежду на встречу с ним "в любой точке планеты".

Стороны подчеркнули важность углубления двусторонних связей по всему спектру направлений. Госсекретарь США проинформировал об основных положениях новой американской стратегии по Центральной Азии.

Помпео заявил, что Вашингтон поддерживает свободу выбора Казахстана в том, с какими странами он хочет вступать в деловые отношения. Однако он при этом отметил, что наилучшие результаты для Казахстана обеспечит сотрудничество именно с американскими компаниями.

"Эти сделки гарантируют создание рабочих мест, прозрачность контрактов и качество работы", - заявил глава американской дипломатии.

Помпео поддержал инициативы казахстанского президента, который рассказал об "амбициозных программных реформах, направленных на укрепление экономического развития демократии".

Примером успешной работы в Казахстане называется соглашение властей этой страны с компанией Tyson Foods, планирующей инвестиции в мясоперерабатывающий комплекс. Также в нефтегазовый сектор страны вкладывают деньги Chevron и Exxon Mobil.