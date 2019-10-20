20.10.2019
Помпео отрицает попытки США надавить на Украину
Источник: Корреспондент.net
Госсекретарь США Майк Помпео никогда не видел свидетельств того, что Вашингтон пытался добиться каких-либо действий от Киева в обмен на оказание финансовой и военной помощи.
Отвечая в интервью телеканалу ABC на вопрос о том, руководствовалась ли администрация США таким подходом, Помпео ответил: "Я никогда не видел подобного в том, что касается процесса выработки решений, в котором я участвовал, решений относительно того, следует ли предоставить помощь по линии Министерства обороны США, а также Госдепартамента, чтобы дать отпор России".
"Речь всегда шла о том, каковы будут стратегические последствия, дойдут ли средства туда, куда следует, будут ли они направлены куда нужно в свете коррупции на Украине, как мы можем гарантировать это. Целесообразно ли для нас предоставлять оборонительные вооружения", - сказал он.
Госсекретарю также был задан вопрос о том, отчитывался ли перед ним о своей деятельности в Украине адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани. "Я не обсуждаю процессы принятия решений внутри администрации", - ответил Помпео. Он также напомнил, что "частные лица часто участвуют в проведении американской внешней политики".
Помпео подтвердил, что Джулиани передавал в Вашингтон собранную им в Украине информацию. "Это правда, я получил некоторые материалы, содержавшиеся в запечатанном конверте, я передал его ответственным лицам в Госдепартаменте на рассмотрение. Я никогда их не просматривал", - сообщил госсекретарь.
Новости раздела
Мир
20.10.2019
Лондон запустил план на случай Brexit без сделки
Британское правительство соберется на чрезвычайное заседание по поводу Brexit без соглашения с ЕС.
Мир
20.10.2019
Помпео отрицает попытки США надавить на Украину
Госсекретарь США также отметил, что "частные лица часто участвуют в проведении американской внешней политики".
Мир
20.10.2019
Помпео сообщил о соблюдении перемирия в Сирии
Турция приостанавливает военную операцию в Сирии на 120 часов, чтобы позволить курдам вывести войска из "безопасной зоны".
Мир
20.10.2019
В Барселоне прошел митинг за единую Испанию
Участники акции хотели показать, что не все в Каталонии поддерживают независимость региона от Испании.
Мир
19.10.2019
Прорыв дамбы в России: число жертв возросло
В результате инцидента погибли не менее 15 человек, еще 13 - числятся пропавшими без вести.
Мир
19.10.2019
Парламент отложил сделку Джонсона по Brexit
Британский парламент обязал Бориса Джонсона просить ЕС об отсрочке Brexit. За сделку, которую он предлагал, будут голосовать только после принятия необходимого законодательства.
Мир
19.10.2019
Меркель и Путин обсудили нормандскую встречу
Ангела Меркель и Владимир Путин поговорили о подготовке к встрече в нормандском формате, а также обсудили вопрос транзита газа через Украину.
Мир
19.10.2019
Разговор Меркель и Путина: появились подробности
Для организации саммита нормандской четверки Путин требует включения формулы Штайнмайера в украинское законодательство и разведение войск в Золотом и Петровском.
Мир
18.10.2019
МВФ готовит для Украины программу на три года
Миссия МВФ может вскоре снова приехать в Украину для продолжения переговоров по новой программе.
Мир
18.10.2019
Юнкер расплакался на саммите ЕС
Стоит отметить, глава Еврокомиссии покидает пост, так как его полномочия истекают осенью 2019 года.
Мир
18.10.2019
Чертовски хороший Эрдоган. Перемирие в Сирии
Америка договорилась с Турцией о прекращении огня, чтобы курды смогли отвести свои силы от границы.