Помпео сообщил о соблюдении перемирия в Сирии

Источник: Корреспондент.net

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что перемирие на севере Сирии по большей части соблюдается.

"Мы выступили с совместным заявлением, мы полагаем, что это поможет спасти жизни людей", - заявил он в интервью телеканалу ABC.

Комментируя соблюдение перемирия, Помпео добавил: "До сих пор оно работало, нужно еще многое сделать для дальнейшего его выполнения".