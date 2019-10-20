20.10.2019
Помпео сообщил о соблюдении перемирия в Сирии
Источник: Корреспондент.net
Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что перемирие на севере Сирии по большей части соблюдается.
"Мы выступили с совместным заявлением, мы полагаем, что это поможет спасти жизни людей", - заявил он в интервью телеканалу ABC.
Комментируя соблюдение перемирия, Помпео добавил: "До сих пор оно работало, нужно еще многое сделать для дальнейшего его выполнения".
По его информации, на севере Сирии "сравнительно мало боевых действий", в ряде мест был зафиксирован "беспорядочный огонь из стрелкового оружия".
По словам госсекретаря, "прошлой ночью раненых вывезли из города Рас-эль-Айна".
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